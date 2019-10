Unternehmer, Besucher und Einwohner : Ruf nach Veränderung an Hünxer Straße

Dinslaken Die Hünxer Straße sei belasteter denn je, sagt ein ansässiger Unternehmer. Rundum sorgt die Situation für Verkehrsprobleme, sagt eine Besucherin des Bergparks. Auch am Info-Stand auf dem Wochenmarkt wurde diskutiert.

Wolfgang Höing kommt eigentlich aus Borken, hat aber eine Freundin in Lohberg und ist deshalb regelmäßig vor Ort. „Die Hünxer Straße ist viel zu stark belastet“, sagt er. Er sehe jedes Mal, was auf der Straße los sei, wenn er da unterwegs sei. „Die Umgehungsstraße muss dringend kommen“, sagt er. Auch eine Ampelanlage auf der Straße, die den Fußgängern ein sicheres Überqueren ermöglicht, hält er für notwendig. „Spätestens, wenn der Kindergarten kommt und die Kinder über die Straße müssen, geht das gar nicht anders“, sagt er.

Die Vertreter der Gruppe, die sich für eine Änderung an der Hünxer Straße stark macht, sind vor allem auf den Markt gekommen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Einige neue Dinge haben sie schon erfahren. „Über den Lkw-Verkehr auf der Straße wurde bisher kaum gesprochen“, sagt Janet Rauch vom Forum Lohberg. Die vom Landesamt Straßen NRW vorgeschlagenen Querungshilfen auf der Straße und die schon bestehenden Verkehrsinseln sieht sie zwar erstmal positiv, macht da aber eine Einschränkung. „Die Autos fahren viel zu schnell an diese Querungshilfen ran“, sagt sie und hätte als kurzfristige Lösung gerne Schilder, die auf die Fußgänger hinweisen.

Was an der Hünxer Straße in Lohberg los ist, hat Apothker Werner Heuking täglich im Blick. Seit 1979 leitet er die Geschicke der Kreuzapotheke direkt an der Strecke. Er verfolgt die Entwicklung. „Die Hünxer Straße ist belasteter denn je“, sagt er. Zwar habe die Zeche geschlossen, doch auf dem Gelände sei ja auch weiterhin noch einiges los. „Wir haben bis zu 300 Lkw-Bewegungen am Tag hier.“