Auch an das Portmonee der Bürger denken : Beim Klimaschutz Lebensrealität der Menschen im Blick haben

Auch an das Portmonee der Bürger denken

Hünxe Roter Stammtisch der Sozialdemokraten in Hünxe. Teilnehmer diskutierten die Thematik engagiert. Soziale Gerechtigkeit nicht außer Acht lassen.

„Klimaschutz wird dann zur sozialen Frage, wenn er zulasten geringer Einkommen geht. Das darf nicht passieren.“ Mit diesen Worten begrüßte der Hünxer SPD-Chef Jan Scholte-Reh die rund 20 Teilnehmer des vierten Roten Stammtisches. Eigentlich seien sich alle einig: Der von den Menschen verursachte Klimawandel ist real und es muss etwas passieren. „Wer aber die moralische Keule schwingt, erfüllt dem eigentlich richtigen Anliegen einen Bärendienst. So manche Diskussion der letzten Wochen geht an der Lebensrealität der Menschen vorbei. Deswegen müssen wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammendenken“, macht Scholte-Reh klar.

Als Referentin berichtet die gemeindliche Klimaschutzmanagerin Katharina Bardenheuer über bereits erfolgte Maßnahmen in Hünxe. So habe die Gemeinde alle Straßenlaternen mit LED ausgestattet. Jährlich nehme Hünxe an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Zudem habe die Gemeinde Ladesäulen für E-Mobilität eingerichtet und E-Bikes für Rathausmitarbeiter angeschafft. Nicht zuletzt habe der Bau der Windräder und die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern kommunaler Liegenschaften die CO2-Bilanz der Gemeinde quasi neutralisiert. Darüber hinaus sei Hünxe Teil etlicher Netzwerke, die den Bürgern zum Beispiel eine kostenlose Energieberatung ermöglichen. Außerdem wolle die Gemeinde künftig die Installation von PV-Anlagen im privaten Bereich fördern.