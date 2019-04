Über 70 Teilnehmer bei der Hauptversammlung : Heimatverein Hünxe ehrt langjährige Mitglieder

Hünxe Jahreshauptversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins Hünxe mit Rückblick, Ausblick und Vorstandswahlen. Beide stellvertretende Vorsitzende im Amt bestätigt.

Die Kirmessen in Hünxe und Drevenack, der Martinszug in Hünxe und der Weihnachtsmarkt in Krudenburg wurden organisiert und durchgeführt sowie die gut besuchte Weihnachtsausstellung im Heimatmuseum. Die Martins- und Nikolauszüge in Bruckhausen und Drevenack, sowie der Weihnachtsmarkt in Drevenack erhielten finanzielle Unterstützungen. Führungen von Gruppen und Schulklassen aus Hünxe und Umgebung durch die Ortsteile, Museum und Wassermühle in Gartrop waren sehr gefragt. Besonderen Anklang fanden die Führungen über die Dorfstraße in Hünxe durch „Lena van Burs Hoff“ (Helene Förster). Es gab Theater- und Tagesfahrten sowie Mehrtagesfahrten zum Weissenhäuser Strand.