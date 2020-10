Mit Pinsel und schwarzer Farbe : Hünxer Grundschule In den Elsen mit Graffiti beschmiert

Hünxe Polizei hofft auf Hinweise von zeugen.

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende die Gemeinschaftsgrundschule an der Straße In den Elsen mit mehreren schwarzen Graffiti. Die Täter benutzten offenbar keine Spraydose, sondern Pinsel und schwarze Farbe, um die Schmierereien anzubringen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es konnten keine eindeutigen Buchstaben, Buchstabenfolgen oder sonstige Erkennungszeichen festgestellt werden. Hinweise an die Polizei in Hünxe, Telefon 02858 91810-0.