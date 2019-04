Auch in Hünxe Tiere getötet : Wölfin ist wieder aktiv und hat Bergschafe gerissen

Auch in Hünxe Tiere getötet

(hs/zel) Eine Zeitlang war es ruhig geworden um die Wölfin GW954f. Nun gibt es gleich mehrere Meldungen. Zuletzt riss das Tier ein Schaf 100 Meter von menschlichen Siedlungen entfernt. Die Wölfin hat, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) inzwischen bestätigte, in der Oberhausener Pfalzgrafenstraße ein Schaf in 100 Meter Entfernung von der Wohnbebauung gerissen. Hier habe der Wolf keinen Zaun überwunden, sondern Schafe seien ausgerissen und dann wohl Beute des Tieres geworden, so das Lanuv.