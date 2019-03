In Hünxe: Wolf reißt Schafe 100 Meter von Wohnhäusern entfernt

In Hünxe

Hünxe Eine Zeitlang war es ruhig geworden um die Wölfin GW954f. Nun könnte sie zwei hochtragende Schafe in Hünxe getötet haben. Und das nur 100 Meter von menschlichen Siedlungen entfernt.

Zuletzt riss die Wölfin, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) inzwischen bestätigte, in der Oberhauener Pfalzgrafenstraße ein Schaf in 100 Meter Entfernung von der Wohnbebauung. Das Schaf wurde getötet.. Der Nachweis und die Individualisierung des Wolfes erfolgte beim Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen.