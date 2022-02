Rudel tappt in Fotofalle : Wolf oder Husky? Frau entdeckt in Hünxe Tier im Carport

War es ein Wolf oder doch eher ein Husky? (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Hünxe Stand eine Frau aus Hünxe in ihrem Carport wirklich einem Wolf gegenüber? Das Landesumweltamt teilt seine Erkenntnisse dazu mit. Außerdem gibt es Neues von der Größe des hiesigen Rudels: Vor Weihnachten ist es in eine Fotofalle gelaufen.

Das hiesige Wolfsrudel ist mindestens fünfköpfig. Das meldet das Landesumweltamt und bestätigt zugleich neue Wolfsnachweise in der Region. Das Rudel ist in Hünxe gegen Mitternacht vom 18. auf den 19. Dezember 2021 von einer Fotofalle erfasst worden. Nach Einschätzung der Behörde handelte es sich um das ansässige Elternpaar und drei herangewachsene Welpen aus dem Jahr 2021.

„Somit hatte das Rudel im Jahr 2021 mindestens drei Welpen“, heißt es im Lagebericht, der im Auftrag des Landesumweltministeriums erstellt worden ist. „Weitere Fotofallenbilder und -videos belegen, dass die Wölfe regelmäßig in ihrem Streifgebiet unterwegs sind und sich vorwiegend im Wald und auf waldnahen Acker- und Grünlandflächen bewegen. Dabei nutzen sie auch Wege und wenig befahrene Straßen.“

Weiter ist das Umweltamt dem „Carport-Vorfall“ nachgegangen, den eine Anwohnerin in der Nähe der Wilhelmstraße in Hünxe erlebt hat. Sie kam wie berichtet am Abend des 13. Januar gegen 19.30 Uhr mit dem Auto heim und parkte im Carport beim Haus. Als sie aussteigen wollte, stand plötzlich ein – so zumindest ihr Eindruck – Wolf an ihrem Wagen. „Die Anwohnerin hupte und das Tier verschwand, sodass kein Foto möglich war“, wird im Lagebericht resümiert.

Eine Aufnahme einer Wildkamera (Symbolbild). Sie entstand im Januar am Reiterhof Reßing in Hünxe. Der offizielle Nachweis, dass es sich hier um einen Wolf handelt, steht noch aus. Foto: L. Reßing

Manches spricht dafür, dass die Frau es bei der Carport-Begegnung tatsächlich mit einem Wolf zu tun hatte. Fest steht jedenfalls, dass die Wölfe in der besagten Gegend unterwegs sind. So liefen gleich am nächsten Tag, am 14. Januar, etwa zur gleichen Uhrzeit, nämlich um 19.10 Uhr, gerade mal 400 Meter entfernt vom besagten Carport zwei Wölfe auf einer Weide in eine Fotofalle. Ein weiterer Nachweis entstand zweieinhalb Wochen zuvor im angrenzenden Wald. Dort wurde um 3.42 Uhr in der Nacht zum 27. Dezember ebenfalls ein Wolf von einer Fotofalle erfasst. Das war an einer Kirrung für Schwarzwild.

Andererseits wurden dem Landesumweltamt vom Abend der Carport-Begegnung und dem frühen Morgen des nächsten Tages noch weitere mutmaßliche Wolfs-Sichtungen in der Umgebung gemeldet. Und dabei hatte man es, wie sich zeigen sollte, mit einem entlaufenen Husky zu tun.

So filmte jemand am Abend des 13. Januar in dem Glauben, dass es sich um einen Wolf handele, diesen rötlich gefärbten, tatsächlich wolfsähnlichen Husky dabei, wie er 700 Meter weit weg vom Haus der Anwohnerin am Straßenrand entlanglief. Und um 5.20 Uhr am nächsten Morgen war eine Frau an der Bergerstraße in Dinslaken-Oberlohberg gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie ebenfalls eine Begegnung mit einem vermeintlichen Wolf hatte. Davon entstand ein Foto. Die Auswertung zeigte: „Auch hier handelte es sich um einen rötlich gefärbten Husky.“

Am Ende fing die Polizei die Husky-Hündin um 6.14 Uhr auf Max-Eyth-Straße in der Dinslakener Innenstadt ein und übergab sie ihrem Besitzer. „Sie war am Vortag in Bottrop-Kirchhellen entlaufen und über Nacht mehr als zehn Kilometer quer durch das Wolfsterritorium nach Dinslaken gelaufen“, heißt es.

Abschließend lasse sich nun „weder ausschließen noch beweisen“, ob die Frau in ihrem Carport einen Wolf gesehen hat oder den Husky. „Verwechslungen von Wölfen mit wolfsähnlichen Hunden kommen häufig vor; daher werden Beobachtungen ohne Foto- oder Videobeleg gemäß den bundeseinheitlichen Monitoringstandards als unbestätigte Hinweise bewertet“, wird der Fall im Lagebericht des Ministeriums eingeordnet.

Info Richtiges Verhalten bei Begegnungen mit Wölfen Das Bundesumweltministerium rät für den Fall einer Begegnung mit einem Wolf: Ruhig bleiben Grundsätzlich sollte man sich ruhig verhalten und Abstand halten. „Wenn der Wolf sich nicht zurückzieht und Ihnen die Situation nicht geheuer ist, sprechen Sie laut oder klatschen Sie in die Hände, um sich bemerkbar zu machen.“ Nicht wegrennen Weglaufen könnte ein „Verfolgungsverhalten“ auslösen. Bei Annäherung: Nicht weichen „Sollte der Wolf sich Ihnen wider Erwarten nähern, bleiben Sie stehen und machen Sie sich groß, versuchen Sie ihn einzuschüchtern. In einem solchen Fall sollten Sie eher einen Schritt auf das Tier zugehen, als zurückweichen“, rät das Umweltministerium Respekt wahren „Versuchen Sie nicht, sich einem Wolf anzunähern und schon gar nicht, ihn anzulocken“, rät das Ministerium. „Lassen Sie ihm Raum für den Rückzug. Füttern Sie Wölfe unter keinen Umständen und lassen Sie keine Essensreste liegen.“ Die Scheu vorm Menschen könne sonst verloren gehen, ein „problematisches oder sogar aggressives Verhalten“ könnte die Folge sein.

Wegen der Möglichkeit, dass es tatsächlich eine „Nahbegegnung“ mit einem Wolf war, „wurde die Beobachterin vor Ort von einer Lanuv-Mitarbeiterin zu den Umständen befragt und beraten“, heißt es weiter. Solche Begegnungen würden protokolliert, um nachzuhalten, ob ein Wolf ein „unerwünschtes Verhalten“ an den Tag legt – was unter anderem dann der Fall ist, wenn so ein Raubtier Menschen wiederholt freiwillig nahekommt.

„Auch in einem Gebiet, in dem Wölfe ihr Revier haben, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie einen Wolf zu Gesicht bekommen“, teilt der Lagebericht weiter mit. „Wölfe meiden die Nähe des Menschen. Vor allem bei jungen und unerfahrenen Wölfen kann es aber vorkommen, dass die Neugier stärker ist als die Furcht.“

