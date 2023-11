Weihnachtsmarkt in Krudenburg Festliches Flanieren in historischem Ambiente

„Das Besondere an unserem Weihnachtsmarkt ist seine einzigartige Atmosphäre“, sagt Klaus Dropmann, einer der Organisatoren. In der schmalen Dorfstraße, die von charmanten alten Häusern gesäumt ist, finden keine herkömmlichen Verkaufsstände Platz. Stattdessen öffnen die Bewohner von Krudenburg ihre Türen und präsentieren in ihren Häusern eine Vielzahl an weihnachtlichen Angeboten. „Diese besondere Form des Weihnachtsmarktes ist am gesamten Niederrhein einzigartig“, unterstreicht Dropmann. Darüber hinaus erstreckt sich das Angebot auch außerhalb der Dorfstraße an weiteren Verkaufsständen.