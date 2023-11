Weihnachtsmarkt in Krudenburg Festliches Flanieren in historischem Ambiente

Hünxe · Von einem Geheimtipp zu sprechen, dafür ist der Weihnachtsmarkt in Krudenburg längst viel zu bekannt. Seit 25 Jahren verwandelt sich das historische Lippe-Treidlerdorf am ersten Adventswochenende in ein stimmungsvolles Gesamtkunstwerk. Auch dieses Jahr wieder.

25.11.2023 , 19:32 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Hünxe-Krudenburg lebt von seiner besonderen Atmoshäre. Foto: Frieder Bluhm