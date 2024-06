Verkehrsunfall in Hünxe Auto kommt von Straße ab – zwei Verletzte

Hünxe · In einem Gebüsch vor einem Zaun endete für zwei Weseler eine nächtliche Autofahrt in Hünxe. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. An dem Unfall war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

27.06.2024 , 14:30 Uhr

Ein Auto kam in der Nacht von der Straße ab. Foto: FFW Hünxe

Leicht verletzt worden sind zwei junge Männer aus Wesel bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen in Hünxe. Wie die Polizei berichtet, war gegen 2.15 Uhr ein Hyundai an der T-Kreuzung Langer Weg / Kirchhellen-Wesel-Weg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, in ein Gebüsch gefahren und vor einem Zaum zum Stehen gekommen. Der 21-jährige Fahrer aus Wesel erlitt leichte Verletzungen, ebenso sein 21-jähriger Beifahrer. Die Feuerwehr sicherte laut eigener Meldung die Unfallstelle ab. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut. Abschließend wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

(fbl)