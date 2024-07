In Gartrop-Bühl Auto überschlägt sich – Fahrer schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war ein 44-jähriger Mann aus Schermbeck gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto auf der Gahlener Straße in Fahrtrichtung Schermbeck unterwegs. Unmittelbar vor ihm fuhr eine Motorradfahrerin in gleicher Fahrtrichtung, die im weiteren Verlauf abbremste, um in eine Einfahrt abzubiegen. Der 44-Jährige bremste sein Auto daraufhin ebenfalls ab.