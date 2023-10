Unterkünfte für Geflohene in Hünxe „Wir sind verzweifelt auf der Suche nach Alternativen“

„Die Suche nach geeigneten Unterkünften für Schutzsuchende in der Gemeinde Hünxe gestaltet sich oft schwierig, da das Angebot an Mietwohnraum in der Gemeinde ohnehin äußerst begrenzt ist, darüber hinaus gibt es in der Gemeinde auch nur eine geringe Anzahl von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, die von Wohnungsbauunternehmen betrieben werden. Der Mangel an frei verfügbarem Wohnraum ist eklatant und erschwert die Wohnungssuche.“