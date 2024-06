Auf Feld in Hünxe Pilot bemerkt Problem und muss notlanden – Ultraleichtflugzeug bleibt auf Dach liegen

Ein 67-jähriger Pilot und sein 71-jähriger Co-Pilot waren am Montag vom Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe gestartet. Während des Fluges bemerkten sie ein Motorproblem. Laut Polizei mussten sie mit dem Ultraleichtflugzeug auf einem Feld in Gartrop-Bühl gegen 20 Uhr notlanden. Dabei wurde das Flugzeug leicht beschädigt, es blieb auf dem Dach liegen. Beide Piloten bleiben jedoch unverletzt.