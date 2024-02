Mordkommission ermittelt Tote Frau mit Stichverletzungen in Hünxer Ladenlokal entdeckt

In einem Ladenlokal in Drevenack wurde am Samstag, 24. Februar, eine 50-jährige leblose Frau mit Stichverletzungen aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen. Aufgrund der Auffindesituation geht die Staatsanwaltschaft Duisburg von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission der Polizei Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen.