Gemeinde Hünxe Tempo 30 in beiden Ortskernen – das muss man wissen

Tempo 30 in den Ortskernen Drevenack und Hünxe: So hatte es der Ausschuss für Bauen und Verkehr der Gemeinde Hünxe in seiner Sitzung am 13. Februar dieses Jahres beschlossen und die Gemeindeverwaltung beauftragt, dies beim Kreis Wesel zu beantragen. Seit Ende Mai liegt die Genehmigung für diese Maßnahme vor. Jetzt wird sie laut einer Mitteilung der Gemeinde umgesetzt.