In Hünxe-Drevenack Tagespflege und Betreutes Wohnen – Malteser weihen neues Gebäude ein

Hünxe · Nach 16 Monaten Bauzeit ist das Gebäude an der Hünxer-Straße in Drevenack mit einer Tagespflege und zwölf Wohnungen im Betreuten Wohnen fertig gestellt. Es sind noch Plätze frei. Was die „Malteser Tagespflege und Wohnen mit Service an den Akazien“ zu bieten hat.

10.04.2024 , 16:30 Uhr

Das Gebäude an der Hünxer Straße in Drevenack ist bezugsfertig. Foto: Malteser Wohnen & Pflegen gGmbH