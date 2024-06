Sturmböen in Hünxe Umgestürzter Baum blockiert Fahrbahn – Feuerwehr im Einsatz

Hünxe · Mehrfach musste am Montag in Hünxe die Feuerwehr ausrücken und mit der Kettensäge aktiv werden, nachdem heftige Sturmböen für Schäden gesorgt hatten. An diesen Stellen bestand Gefahr.

11.06.2024 , 08:45 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Hünxe war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Till von Mallinckrodt

Starke Sturmböen am Montag haben in Hünxe zu zwei Einsätzen der Feuerwehr geführt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Hünxe berichtet, wurden um 20.30 Uhr die Einsatzkräfte aus Bruckhausen zur Dinslakener Straße gerufen. Dort war ein Baum umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert und die Straße anschließend geräumt. Um 21.38 Uhr musste die Einheit Drevenack ausrücken. Auf dem Parzellenweg drohte ein Ast abzustürzen und stellte somit eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Mittels Einreißhaken wurde der Ast entfernt. Auf der Rückfahrt zur Feuerwache bemerkten die Einsatzkräfte einen weiteren losen Ast, der ebenfalls entfernt wurde. Beide Einsätze waren nach jeweils circa 30 Minuten beendet.

(fbl)