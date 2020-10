SPD-Fraktion Hünxe stark verjüngt : Horst Meyer bleibt SPD-Fraktionschef

Hünxe Die SPD-Ratsfraktion in Hünxe hat sich stark verjüngt. Einstimmig wurde Horst Meyer zum neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt.

Darüber hinaus diskutierten die Genossen das Wahlergebnis und machten einen Ausblick auf die neue Wahlperiode bis 2025. Der Hünxer SPD-Chef Jan Scholte-Reh blickte zufrieden auf die Wahl zum Gemeinderat: Es sei der SPD in Hünxe trotz des negativen Bundestrends gelungen, ihr Ergebnis prozentual und in absoluten Wählerstimmen auszubauen. Man habe die Zahl der Direktmandate von vier auf acht verdoppelt und mit den Wahlbezirken in Bucholtwelmen (Thorben Braune), Drevenack (Waltraud Schilling) und Gartrop-Bühl/Hünxerwald (Bernfried Kleinelsen) konnte die SPD auch in für sie schwierigeren Bereichen gewinnen. Dies sei der beständigen Arbeit der letzten Jahre zu verdanken. So sei die SPD eben nicht nur vor der Wahl, sondern immer in der Öffentlichkeit und in den digitalen Netzwerken präsent und trete als Kümmerer für die großen und kleinen Fragen auf. „Die gewonnenen Wahlbezirke sind ein Zeichen des Vertrauens in unsere politische Arbeit, aber zu gleich Ansporn und Motivation, diesem Vertrauen auch künftig gerecht zu werden“, so Scholte-Reh, der federführend für den Kommunalwahlkampf zuständig war.