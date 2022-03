Nackter Mann in Hünxe : Exhibitionist belästigt Spaziergänger im Wald

Nackter Mann in Hünxe

Erst hatte er noch seine Hosen an. Dann war er untenrum plötzlich nackt. Die Spaziergänger riefen die Polizei. Die bittet nun um Hinweise.

Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr beobachteten zwei Spaziergänger in einem Waldgebiet am Testerweg Ecke Baumschulenweg einen Exhibitionisten.