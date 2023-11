Verkehrsunfall in Hünxe Zusammenstoß mit Auto – Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend an der Einmündung Dinslakener Straße / Bergschlagweg in Hünxe-Bruckhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr nach 21 Uhr ein Auto auf der Dinslakener Straße in Richtung Lohberg. In Höhe der Einmündung Dinslakener Straße/Bergschlagweg wollte der 20-jährige Pkw-Fahrer aus Hünxe nach links in den Bergschlagweg abbiegen. Warum er dabei mit einem Rollerfahrer aus Hünxe kollidierte, ist bislang ungeklärt. Der 30-jährige Leichtkraftfahrer erlitt durch den Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen in eine Duisburger Klinik. Nach Angaben der Ärzte besteht immer noch Lebensgefahr. Der 20-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.