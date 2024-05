Gastronomie in Hünxe „Taverna Ikaros“ eröffnet am Flugplatz Schwarze Heide

Hünxe · Hoch hinaus will Dimitris Kaiafas mit dem ehemaligen „Airpot Diner“ am Flugplatz in Hünxe. Nicht nur der Name des Gastronomie-Betriebes, auch die Küche ist griechisch. Worauf sich die Gäste freuen können.

28.05.2024 , 00:30 Uhr

Dimitris Kaiafas betreibt die Gastronomie am Flugplatz Schwarze Heide. Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm