Wahrscheinlich war es ein Wolf : Wieder wurde ein Schaf auf der Weide gerissen

Erneut wurde ein Schaf von Züchter Kurt Opriel gerissen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Hünxe Ein trächtiges Schwarzkopf-Schaf lag mit Kehlbiss auf einer Weide an der Straße Schwarze Heide in Hünxe – unweit einer Schulbushaltestelle. Die Herde war in den Stall geflüchtet.

Wieder ist ein Schaf, das sich auf einer Weide befand, gerissen worden – vermutlich von einem Wolf. Der Vorfall ereignete sich Freitagmorgen. Schäfer Kurt Opriel geht davon aus, dass das trächtige Tier in der Zeit zwischen 7.15 und kurz vor 8 Uhr getötet wurde. Zum Zeitpunkt des Risses befanden sich Kinder in der Nähe, die sich auf dem Weg zur Haltestelle des Schulbusses befanden. Um das Scharzkopf-Schaf reißen zu können, musste der Wolf einen 1,20 Meter hohen Elektro-Schutzzaun überwinden.

Die Mutterschafherde, zu der das gerissene Tier gehörte, war über Nacht im Stall untergebracht und wurde dann gegen 7 Uhr auf die Weide an der Schwarzen Heide, Bereich Bergerstraße, gebracht , nur etwa 90 Meter vom Wohngebäude entfernt. Als der Schafhalter gegen 7.15 Uhr das Haus verließ, um zur Arbeit zu fahren, grasten die Schafe auf der angrenzende Weide. Kurz vor 8 Uhr verließ die Ehefrau des Schäfers dann das Haus. Zu diesem Zeitpunkt war die Herde bereits von der Weide in den nahe gelegenen Stall geflüchtet. Auf der Weide lag das trächtige Mutterlamm. Aufgrund des wolfstypischen Kehlbisses und herausgerissener Eingeweide wird vermutet, dass es sich um einen Wolfsriss handelt. Das Schaf wurde etwa fünf Meter über den Boden verschleppt. Kratzspuren wurden vor dem Weidezaun ausgemacht, ebenso konnte der Pfotenabdruck eines Jungwolfes dokumentiert werden.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, das für Wolfsrisse zuständig ist, wurde über den Fall informiert.

(hsd)