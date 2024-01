Flugplatz Schwarze Heide Reitunfall in Hünxe – Rettungshubschrauber im Einsatz

Notarzt und Rettungswagen aus Dinslaken sind am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Reitunfall in Hünxe hinzugezogen worden. Eine junge Frau hatte laut Feuerwehr schwere Verletzungen erlitten und musste mit einem nachttauglichen Rettungshubschrauber der Bundeswehr aus Nörvenich in eine Spezialklinik geflogen werden.