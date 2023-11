Gerissenes Pony in Hünxe Nabu spricht von „Anfüttern“ der Wölfe – „das ist strafbar“

Auf die Nachricht eines mutmaßlich von einem Wolf gerissenen Ponys namens Charly, das mit zwei Artgenossen auf einer Weide in Hünxe-Drevenack stand, reagiert Peter Malzbender, Vorsitzender des Nabu im Kreis Wesel, mit scharfer Kritik am Halter Ludger Hutmacher (85). Dieser hatte das tote Tier am Dienstagmorgen (14. November) entdeckt und die Behörden verständigt. Malzbender sieht darin einen Verstoß gegen sachgerechte Haltung im Wolfsgebiet. Das zuständige Landesamt widerspricht.