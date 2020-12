Polizei rettet in Hünxe Kauz aus Kamin

Hünxe Als die Polizeibeamten am Samstagmorgen über Funk gefragt wurden, ob sie ihre Handschuhe dabei hätten, schwante ihnen schon etwas. Dass sie einen Kauz befreien sollten, ahnten sie nicht.

Einen Kauz musste die Polizei am Samstagmorgen aus dem Kamin eines Hausbesitzers in Hünxe befreien. Der Vogel steckte fest. Als die Beamten die Kamintür öffneten, flog ihnen das Tier entgegen und drehte ein Runde durchs Wohnzimmer. Die Leitstelle hatte die Einsatzkräfte vorgewarnt. Sie hatten Schutzhandschuhe angezogen. Die waren auch nötig, um den Kauz einzufangen. Anschließend brachten die Beamten den Vogel in einem Karton zur Tieraufffangstation.