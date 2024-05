Polizei ermittelt Junge Frau bei Zusammenprall zweier Pkw lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 22-jährige Frau aus Mülheim, bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend um 22 Uhr auf der Kreuzung Dinslakener Straße / Alte Weseler Straße ereignete. Die junge Frau befuhr mit ihrem schwarzen Audi die Dinslakener Straße aus Drevenack kommend und beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach links auf die Alte Weseler Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 27-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem grauen Mercedes die Dinslakener Straße in Richtung Drevenack. Er wollte an der Kreuzung weiter geradeaus fahren, wie die Polizei mitteilt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei der Mercedes gegen die Beifahrerseite des Audis fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Audi, riss einen Ampelmast um und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die 22-jährige Mülheimerin erlitt schwere Verletzungen .Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Eine Lebensgefahr konnte in den Morgenstunden noch nicht ausgeschlossen werden. Der 27-jährige Dinslakener erlitt nach erster Einschätzung leichte Verletzungen.