Kostenpflichtiger Inhalt: Sparen, Klimaschutz und Straßensanierungen : Diese unterschiedliche Prioritäten setzen Hünxes Parteien beim Geld

Es geht ums Geld (Symbolbild). Egal, wie viel oder wenig davon zur Verfügung steht: Man kann es fürs Richtige ausgeben oder fürs Falsche. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hünxe Der Gemeinderat gibt vor, in was die Kommune ihr Geld steckt und in was nicht. Bei den Finanzen setzen die Parteien in Hünxe unterschiedliche Prioritäten. Für uns haben sie über das laufende Jahr hinaus in die Zukunft geblickt.