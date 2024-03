Neue Ausstellung in Hünxe Frühlingserwachen – Otto Pankok und die Natur

Das alte Haus Esselt – ein bekanntes Bild – erhebt sich trutzig aus der wuchernden Natur, Schweine wühlen auf einem Feld, der kräftige Hahn kräht – man meint es zu hören, so bildhaft schön ist dieser Holzschnitt – und die Hühner picken in mehreren Variationen herum. Kreatives „Studium der Hühner“ hat das Pankok genannt. Das lässt auch seinen bildnerischen Humor aufblitzen, seine Hündin „Polly“ hat durchaus den Schalk im Nacken, was in liebevollen Tierbildern zu sehen ist.