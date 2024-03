Unfälle in Hünxe Ölspur auf Straße – zwei Motorradfahrer stürzen

Hünxe · Auf einer Ölspur ausgerutscht sind zwei Motorradfahrer am Sonntag auf der Poststraße in Hünxe. Dabei verletzte sich der eine schwer, der andere leicht. Was ein drittes Motorrad mit den Unfällen zu tun hatte.

04.03.2024 , 13:51 Uhr

Wegen einer Ölspur war die Feuerwehr Hünxe im Einsatz (Symbolfoto) Foto: Till von Mallinckrodt

Eine Ölspur auf der Straße hat in Hünxe zu Stürzen von zwei Motorradfahrern geführt. Beide Männer kamen unabhängig voneinander zu Fall, einer von ihnen verletzte sich schwer, der andere leicht, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Demnach verlor ein Motorrad am Sonntagnachmittag auf dem Postweg aufgrund eines technischen Defekts Betriebsstoffe. Ein nachfolgender Motorradfahrer verlor auf der Ölspur die Kontrolle über seine Maschine und stürzte, wobei er sich schwer verletzte. Etwa 150 Meter vor der Unfallstelle kam den Angaben zufolge kurz darauf ein weiterer Motorradfahrer wegen der Ölspur zu Fall. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden laut Feuerwehr Hünxe die verletzten Personen von der Feuerwehr und einem Notfallsanitäter, der sich auf dem Weg zur Feuerwache befand, medizinisch erstversorgt. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde eine Spezialfirma angefordert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Beseitigung der Ölspur blieb die Landstraße 1 zwischen der Bundesstraße 58 und der Alten Marienthaler Straße voll gesperrt.

(dpa/fbl)