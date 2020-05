Kriminalpolizei eingeschaltet : Müll brennt in einer Lagerhalle

Hünxe Höhe des Sachschadens noch unbekannt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

In einer Recycling-Firma an der Lise-Meitner-Straße in Hünxe-Bucholtwelmen kam es am vergangenen Samstag, 23. Mai, gegen 1.20 Uhr zu einem Brand von dort abgelagertem Müll. Der Abfall befand sich in einer Lagerhalle, wie die Polizei mitteilt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hinein. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.