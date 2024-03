Bluttat in Hünxe Mögliches Motiv für Mord an Imbiss-Inhaberin benannt

Warum musste Y. sterben? Seit dem Mord an der 50-Jährigen, deren Leiche am 24. Februar in ihrem Imbiss an der Hünxener Straße in Hünxe-Drevenack entdeckt wurde, steht diese Frage im Raum. Der unter Mordverdacht festgenommene Ehemann (50) schweigt. Doch jetzt hat sich erstmals die Staatsanwaltschaft Duisburg zum Tatmotiv geäußert.