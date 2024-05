Verkehrsunfall in Hünxe 17-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war der 17-Jährige gegen 16 Uhr mit seinem Moped auf dem Sternweg in Fahrtrichtung Weseler Straße unterwegs. In Höhe des Baumschulenweg bremste ein vorausfahrender 73-jähriger Mann aus Voerde mit seinem Auto ab, um nach rechts in den Baumschulenweg abzubiegen.