Ermittlungen in Hünxe Mensch stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs

Nach Angaben der Feuerwehr fanden die Rettungskräfte das in mehrere Teile zerbrochene Kleinflugzeug am Freitagabend in einem Waldstück in der Nähe des Flugplatzes. Ein Insasse starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort. Die schwerverletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.