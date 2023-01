Gesucht wird ein 25- bis 30-jähriger Mann Täter hatte es auf Geländewagen abgesehen

Ein bislang noch unbekannter Mann versuchte am vergangenen Freitag in der Nacht, einen Geländewagen der Marke Land Rover zu stehlen. Wie Polizei mitteilt, machte sich der Täter gegen 3.45 Uhr an dem Wagen zu schaffen. Das Fahrzeug war auf einer Garagenzufahrt an der Straße Dorfkamp in Hünxe abgestellt. Bei dem Dieb handelt es sich um einen Mann, der 25 bis 30 alt gewesen sein soll. Er trug eine cremefarbene Winterwollmütze, eine dunkle Jacke, schwarze Handschuhe und dunkle Sportschuhe mit weißem Absatz. Zudem hatte er einen schwarzen Vollbart. Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, dass sie sich unter der Telefonnummer 02064 622-0 melden, wenn sie Hinweise zu dem Mann geben können.