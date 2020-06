Nur im öffentlichen Raum : Hünxe kämpft wieder gegen giftige Raupen

Jetzt kriechen sie wieder: Ein vom Eichenprozessionsspinner befallener Baum. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hünxe Der Eichenprozessionsspinner breitet sich aus. Vor allem außerhalb der Wohngebiete sind bereits viele Bäume befallen. Aufgrund der Menge der Nester ist eine schnelle Bekämpfung oder Beseitigung flächendeckend nicht mehr möglich.

In der Gemeinde Hünxe sind vorrangig im Außenbereich flächendeckend Eichen von dem Prozessionsspinner befallen. In den vergangenen Wochen ist die Gemeinde vorbeugend an Spielplätzen, Schulen, öffentlichen Wegen und Orten, an denen sich viele Menschen aufhalten, mit einem Biozid gegen die Giftraupe vorgegangen. Dort habe sich der Eichenprozessionsspinner nur in geringen Umfang entwickelt, berichtet Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth. Im Außenbereich fänden sich aber viele befallene Bäume. Aufgrund der Menge der Nester sei eine zeitnahe Bekämpfung oder Beseitigung flächendeckend nicht mehr möglich.

Die Meldungen zu den Nestern werden gesammelt, begutachtet und priorisiert. Danach wird gezielt bekämpft und beseitigt. Vorrangig werden Nester innerorts in Bereichen, an denen sich viele Menschen aufhalten, entfernt. Im Außenbereich ist eine Beseitigung nur in Gefahrenlagen (Griffhöhe) möglich. Die Gemeinde weist darauf hin, dass ausschließlich im öffentlichen Bereich gegen die Raupen vorgegangen wird. Auf privaten Grundstücken ist der Eigentümer verantwortlich.

Die Gemeinde schließt eine Gesundheitsgefährdung auch für Hunde und Pferde nicht aus. Die sehr feinen Haare der Raupen können, so Klaus Stratenwerth, auch pseudo-allergische Reize auslösen. Mit der Verpuppung der Raupen Ende Juni nimmt die Gefahr, mit den Haaren in Kontakt zu kommen, deutlich ab. Durch umsichtiges Verhalten lässt sich die Gefahr allerdings schon jetzt klein halten. Dazu gehört es, einzelne Eichen und vor allem größere -bestände so weit wie möglich zu meiden, Raupen und Gespinste nicht zu berühren und empfindliche Bereiche wie etwa Nacken, Hals, Unterarme zu schützen.

Sind Eichen betroffen, die auf privatem Grund und Boden stehen, kann der Eigentümer sich um eine fachgerechtete Bekämpfung kümmern, er ist dazu allerdings nicht verpflichtet. Wer Nester entdeckt, die sich auf öffentlichem Grund befinden, kann sich bei der Gemeinde Hünxe melden. Meldungen über befallene Bäume können am besten über den Mängelmelder auf www.huenxe.de oder per Mail an ordnung@huenxe.de erfolgen.