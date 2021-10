Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Hünxe : Junger Autofahrer überfährt Kinderroller und verschwindet

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hünxe Ein Autofahrer ist auf dem Hunsdorfer Weg über einen Kinderroller gefahren und danach geflüchtet. Ein achtjähriger Junge, der mit dem Roller gefahren war, stürzte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr. Er brachte sich am Straßenrand in Sicherheit und sah, wie ein Auto über seinen Roller fuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken