Bluttat in Hünxe Imbiss-Inhaberin wohl von ihrem Ehemann getötet – Beschuldigter schweigt

Update | Hünxe · Die Leiche einer 50-jährigen Frau wurde am Samstagmittag in einem Imbiss in Hünxe-Drevenack gefunden. Am Montagmittag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er hatte sich selbst gestellt.

27.02.2024 , 12:11 Uhr

