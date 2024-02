Bluttat in Hünxe Imbiss-Inhaberin erstochen – Beschuldigter schweigt

Der 50-jährige Mann, der dringend tatverdächtig ist, seine Ehefrau am vergangenen Samstag in einem Imbiss in Hünxe-Drevenack erstochen zu haben, hat die Tat bislang nicht gestanden. Der Beschuldigte, der sich in Untersuchungshaft befindet, habe sich bislang nicht zur Sache eingelassen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage.