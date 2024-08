Kritik an Kernlehrplan Praktische Philosophie „Beschämend, dass er zum schlechtesten aller Bundesländer mutieren soll“

Als Jörg Peters ihn zum ersten Mal zu Gesicht bekam, war er – gelinde gesagt – entsetzt. Was Philosophie-Pädagoge da in den Händen hielt, war der überarbeitetet Kernlehrplan für das Fach „Praktische Philosophie“ in der Sekundarstufe 1. Er zeigte ihn seiner Frau, die ebenfalls vom Fach ist. Die las und befand: Das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein. Doch genau das ist es. Und wenn nicht noch ein kleines Wunder geschieht, wird nach diesem Kernlehrplan ab dem Schuljahr 2025/26 an den weiterführenden Schulen in NRW unterrichtet. Für Jörg Peters aus Hünxe eine gruselige Vorstellung.