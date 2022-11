Täter flüchten in die Niederlande Zwei Geldautomaten in Hünxe gesprengt

Update | Hünxe · Die Geldautomaten sowohl der Sparkasse als auch der Volksbank in Hünxe-Bruckhausen hatten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag im Visier. In einem Fall gelang die Sprengung. Mit ihrer Beute entkamen sie in die Niederlande.

24.11.2022, 10:07 Uhr

Von Frieder Bluhm und Heinz Schild