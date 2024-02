50-Jährige betrieb Imbiss Erstochene Frau in Hünxe – ein Dorf unter Schock

An der Innenseite der gläsernen Eingangstür hängt ein Zettel, Kästchenpapier, wie eilig aus einem Schreibblock gerissen. „Aus familiären Gründen bleibt unser Imbiss geschlossen. Wir bitten um Verständnis“, steht dort in Handschrift. Familiäre Gründe – das kann vieles heißen. In diesem Fall ist der Grund ein schrecklicher.