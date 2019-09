Polizei: Sachbeschädigung : Fassade und Fensterscheiben eines Kindergartens beschmiert

Schmierereien an Gebäude sind kein Streich, sondern Sachbeschädigung, so die Polizei (Symbolfoto). Foto: Michael Scholten

Hünxe Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, die Außenfassade eines Kindergartens an der Friedrich-Endemann-Straße in Hünxe. Auf drei nebeneinander liegenden Fenstern schmierten sie das Wort „Willkommen" mit blauer Farbe, wie die Polizei jetzt mitteilt. Außerdem beschmierten die Täter eine Außenleuchte, ein Oberlicht, mehrere Ziegel auf dem Dach sowie ein Verkehrsschild und eine Kinder-Warnfigur auf dem Parkplatz. Graffiti lassen sich nur mit erheblichem und kostspieligem Aufwand entfernen, wie die Polizei anmerkt. Schmierereien dieser Art seien daher kein harmloser Streich, sondern Sachbeschädigung.