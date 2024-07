Bluttat in Hünxe Imbiss-Inhaberin stirbt durch 27 Messerstiche – Ehemann vor Gericht

Der Beschuldigte hatte sich am 26. Februar selbst den Strafverfolgungsbehörden gestellt. Zwei Tage zuvor – am 24. Februar, einem Samstag – hatten Polizisten gegen 11 Uhr den Leichnam der Frau in dem Imbiss an der Hünxener Straße (B8) in Hünxe-Drevenack entdeckt. Der leblose Körper wies mehrere Stichwunden auf, die tödlich waren, wie die durch die Staatsanwaltschaft Duisburg angeordnete Obduktion ergab.