Einbruch in Supermarkt in Hünxe Tabakwaren aus Lotto-Annahmestelle gestohlen

Hünxe · Indem sie die Tür einer Bäckerei aufhebelten, sind Unbekannte in Hünxe in einen Supermarkt eingedrungen. In der Lotto-Annahmestelle bedienten sie sich an den Tabakwaren. Die Fahndung läuft.

11.12.2023 , 12:59 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in einen Supermarkt an der Hünxer Straße in Drevenack eingebrochen. Wie die Polizei berichtet lösten die Täter gegen 2.35 Uhr am Montagmorgen den Alarm im Markt aus. Die dort eintreffenden Polizisten stellten fest, dass die Tür der dortigen Bäckerei aufgehebelt war. Aus der innen liegenden Lotto-Annahmestelle stahlen sie nach derzeitigem Kenntnisstand diverse Tabakwaren. Die Täter waren nicht mehr am Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief laut Polizei bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02064 6220.

(fbl)