Ärger in Hünxe : Der Krudenburger Hafen wuchert zu

Ärger in Hünxe

Hünxe Vom Aussichtspunkt blicken Besucher nur noch in Gestrüpp. Die Dorfgemeinschaft fühlt sich von der Gemeinde allein gelassen. Und es gibt noch einige andere Ärgernisse wie hässliche Betonkübel.

Ein Beispiel: „Es gibt etwa 45 Bänke in Krudenburg. Man kann sich darauf setzen, es ist aber meistens sinnlos“, sagt Jutta Lievers-Vlaswinkel von der Dorfgemeinschaft. Wer sich auf eine der Sitzgelegenheiten entlang der Lippe setzt, hat den freien Ausblick auf dichtes Gestrüpp – und riskiert es, sich eine spitze Schraube ins Hinterteil zu bohren. Etliche Bänke sind in einem traurigen Zustand.

Historisches In brandenburgischer Zeit wurde Krudenburg zu einer Herrlichkeit erhoben. Das Fischerdorf besaß einen eigenen Hafen, in dem die Lippeschiffe überwinterten.

Der Hafen des Lippetreidlerdorfs, im Grunde bloß ein Teich, ist 2009 mit öffentlichen Geldern – Leader-Programm und Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) – und viel Engagement der seinerzeitigen Dorfgemeinschaft zum Schmuckstück aufpoliert worden. Vom kleinen Fachwerkhaus – im Dorf „Eselstall“ genannt – wie von einem seinerzeit gebauten Aussichtspunkt blicken Besucher inzwischen nur noch in Gestrüpp, der Tümpel wächst langsam aber sicher zu.

Jugend in Krudenburg hat viele Wünsche

„Es gab wohl eine Vereinbarung mit dem ehemaligen Bürgermeister Hermann Hansen, dass sich die Gemeinde an den Rückschnittarbeiten beteiligt“, sagt Lievers-Vlaswinkel, „per Handschlag. Schriftliches liegt uns nicht vor“. Immer wieder mal habe es Gespräche mit der Stadt gegeben, bereits 2017. Doch einmal mehr ist die Chance, Hafen und Bänke freizuschneiden, längst verpasst. Es ist Brutzeit, da muss auch die längst fällige Durchforstung am Poll wieder warten. „Die Dorfgemeinschaft hat früher mal einen Gärtner für den Hafen beauftragt“, erzählt Lievers-Vlaswinkel. Das war teuer und inzwischen seien die Arbeiten zu aufwändig – dem Fachmann ist es zu gefährlich, vom Teich aus zu arbeiten. Inzwischen sind dafür andere Gerätschaften nötig.

Dabei sind die Krudenburger ein umtriebiges Völkchen, packen gern mit an um ihr Dorf schöner zu machen. Doch sie vermissen die Unterstützung der Gemeinde, „das machen wir ja alles nebenher“. In einem Brief haben sie den Bürgermeister auf die Probleme aufmerksam gemacht, bislang ohne eine Reaktion.