Etat unter die Lupe genommen CDU: Kommunen halten den Kopf für unausgegorene Flüchtlingspolitik hin

Ein Lob ging von den Christdemokarten an die Gemeindeverwaltung, die es geschafft habe, über 500 geflüchtete Menschen in Hünxe unterzubringen und zu versorgen. Dies werde jedoch in Anbetracht des Mangels an Wohnraum immer schwieriger. Daher appelliert die CDU-Fraktion an den Kreis Wesel, beim Baurecht im Rahmen der geltenden Vorschriften flexibel zu agieren und es der Gemeinde zu ermöglichen, weiteren Wohnraum zu schaffen.