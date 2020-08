Frank Steenmanns tritt für die CDU in Voerde als Bürgermeisterkandidat an : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Frank Steenmanns tritt für die CDU in Voerde als Bürgermeisterkandidat an

Frank Steenmanns (54) ist Bürgermeisterkandidat der CDU in Voerde. Er will neue Impulse setzen und gestalten, nicht verwalten. Und es geht ihm darum, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern neue Lösungen zu finden. Foto: fs

Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Ich bin Frank Steenmanns, 54 Jahre alt, katholisch, verheiratet, zwei Söhne. Bankkaufmann und Betriebswirt, Vorstandsreferent in der Nispa. In Friedrichsfeld aufgewachsen, 16 Jahre als Pfarrgemeinderatsvorsitzender in St. Elisabeth aktiv. Frühschwimmer im Freibad. Bürgermeisterkandidat der CDU Voerde.