Dirk Buschmann will in Hünxe als Bürgermeister im Amt bleiben : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Dirk Buschmann will in Hünxe als Bürgermeister im Amt bleiben

Im Wahlkampf wird oft lang geredet und viel versprochen. Manchmal hilft es aber, seine Botschaft auf einen Kern zu verdichten. Bei der beliebten Social-Media-Plattform Twitter wird man dazu gezwungen. Maximal 280 Zeichen pro Tweet sind hier erlaubt. Wir haben Politiker im Kommunalwahlkampf gebeten, auf unseren Fragenkatalog jeweils eine Antwort mit maximal 280 Zeichen zu geben.

Mein Name ist Dirk Buschmann, ich bin 52 Jahre alt und lebe seit meinem 6. Lebensjahr glücklich in Hünxe. Ich bin verheiratet und habe 4 Kinder. Seit September 2015 bin ich Bürgermeister der Gemeinde Hünxe und wie ich aus voller Überzeugung behaupten kann - ich bin es gern und möchte es gerne bleiben!

Ich möchte dem demografischen Wandel in Hünxe adäquat begegnen. Die Schaffung barrierearmer Wohneinheiten und Quartiere ist immens wichtig. So können ältere Eigentümer von für sie zu groß gewordenen Eigenheimen weiter in Hünxe wohnen, die Häuser an junge Familien verkaufen, die diese dann auch energetisch sanieren.