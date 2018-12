Ausblick 2019 in Hünxe: Bürgermeister Dirk Buschmann: In Hünxe stehen die Weichen auf Neugestaltung

Hünxe Der Rewe-Markt wird fertiggestellt, der Startschuss für die Hünxer Mitte fällt, in Bruckhausen wird das Areal um den Sportplatz aufgewertet.

In der Gemeinde Hünxe wurden in den vergangenen Jahren in modernen Planungsprozessen erstmalig unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger die Weichen auf Neugestaltung gestellt. Im Jahr 2019 wird es zahlreiche sichtbare Erfolge dieser Planungen in Hünxe geben. So werden im Ortsteil Hünxe das Baugebiet Högemannshof und der neue Rewe-Markt am Marktplatz fertiggestellt. Das sind wichtige Grundpfeiler für eine bedarfsgerechte Infrastruktur, von denen Hünxe in den nächsten Jahrzehnten profitieren wird.