Nach Unfall am Dienstag Bürgerbus nimmt den Betrieb wieder auf

Hünxe · Zwischenzeitlich stand in den Sternen, ob und wann der Bürgerbus Hünxe wieder fahren kann, nachdem er am Dienstag in einen schweren Unfall verwickelt war. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht.

15.12.2023 , 19:22 Uhr

Der Bürgerbus nimmt den Betrieb wieder auf. Foto: Frieder Bluhm

Der Bürgerbus Hünxe kann den Betrieb wieder aufnehmen: Dies teilte der Verein am Freitagnachmittag mit. „Unserem betreuenden ÖPNV-Unternehmen BVR (Busverkehr Rheinland) ist es gelungen, uns ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung zu stellen", berichtete Manfred Janßen aus dem Vorstand des Vereins. Der Bus sei zwar nicht so komfortabel ausgestattet wie das verunfallte Niederflurfahrzeug mit rollstuhlgerechter Einrichtung. „Aber damit kommen wir sehr gut zurecht", so Janßen. „Unser Dank gilt dem BVR und dessen Mitarbeitern, die das so schnell ermöglicht haben. Wir bedanken uns auch im Namen unserer Fahrgäste." Voraussichtlich ab Dienstag, 19. Dezember, wird der Bürgerbus den normalen, fahrplanmäßigen Dienst wieder aufnehmen. Aktuelles ist der Internetseite www.buergerbushuenxe.de zu entnehmen. Bei dem Unfall am Dienstagvormittag auf der Dinslakener Straße waren der Fahrer des Bürgerbusses sowie zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Die 87-jährige Fahrerin des Autos, das mit dem Bus zusammengestoßen war, wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sowohl der Pkw als auch der Bus waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

(fbl)